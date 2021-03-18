شادي محمد: لاعبو الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن الجيل الحالي من لاعبي الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة التي يطالبون بالحصول عليها لتجديد عقودهم .





وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبي الزمالك لم يحققوا أي إنجازات حتى يحصلوا على تلك المبالغ ، فالأندية الكبرى دائمًا تتطلع إلى حصد أكبر عدد من الألقاب ، فماذا قدم هذا الجيل من اللاعبين لجمهور الزمالك ؟





واختتم شادي : الأندية الكبيرة لن تقف على رحيل أي لاعب ، وهذه رسالة إلى كل من يساوم نادي الزمالك حول تجديد تعاقده .



