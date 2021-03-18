شادي محمد: لاعبو الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن الجيل الحالي من لاعبي الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة التي يطالبون بالحصول عليها لتجديد عقودهم .
وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبي الزمالك لم يحققوا أي إنجازات حتى يحصلوا على تلك المبالغ ، فالأندية الكبرى دائمًا تتطلع إلى حصد أكبر عدد من الألقاب ، فماذا قدم هذا الجيل من اللاعبين لجمهور الزمالك ؟
واختتم شادي : الأندية الكبيرة لن تقف على رحيل أي لاعب ، وهذه رسالة إلى كل من يساوم نادي الزمالك حول تجديد تعاقده .
وحقق الترجي الفوز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا فى مباراة شهد احداثها ستاد القاهرة الدولي.
ورفع الترجي رصيده للنقطة رقم 10، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ويحسم تأهله لربع النهائي، بينما تعقد موقف الزمالك بشكل كبير بعدما تجمد رصيد القلعة البيضاء عند نقطتين