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حوادث

إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي بين أجهزة الأمن العربية.. توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب الـ44

الخميس 18/مارس/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أسفر المؤتمر الرابع والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد عبر الدائرة التلفزيونية يوم أمس الأربعاء 17/3/2021م في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وكان المؤتمر حظي بمشاركة وفود أمنية رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، كما شارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول"، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمين العام للاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ناقش المؤتمر جملة من المواضيع الهامة من بينها: تجارب أمنية متميزة، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها، وآلية لتبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة، وتصورا للجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، ومشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وخطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

ووافق المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عامي 2020م و2021م، وعلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، والعمل بآلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم مشروعي الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات على الدول الأعضاء تمهيدا لإعادة صياغتهما. 
 
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
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