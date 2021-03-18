السعودية.. ظاهرة فلكية فريدة تزين سماء المملكة غدا













أعلن رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، حسن عسيري عن ان سماء المملكة بعد غروب شمس يوم غدٍ الجمعة، تشهد ظاهرة فلكية فريدة باقتران القمر وكوكب المريخ، حيث يفصل بينهما حوالي درجتين، وتصل عندها إضاءة القمر إلى 32 %، فيما تبلغ شدة لمعان المريخ إلى 1.2%.





ونوت رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، حسن عسيري، إلى أن الاقتران يحدث عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما البعض على نفس خط الطول السماوي، وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، حيث يبعد المريخ عنا 246 مليون كم، بينما يبعد القمر 400 ألف كم بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية .





وأشار الي أن عام 2021 يشهد سبعة اقترانات بين القمر والكوكب الأحمر، أهمها اقتران الغد، ثم في 17 أبريل يصل الجرمان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة.





وكان المريخ قد مرّ في 6 أكتوبر من العام الماضي بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم، وهي المسافة الأقرب للمريخ من الأرض حتى عام 2035.



