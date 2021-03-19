قبل انطلاق الترم الثاني جامعة حلوان تطلق العديد من البرامج الدراسية فى مختلف المجالات.. ورئيس الجامعة يؤكد على الحرص على طرح البرامج الجديدة

* عميد هندسة المطرية: يوضح مميزات برنامج الميكاترونكس

* ماجد نجم: الجامعة تهتم بطرح البرامج الجديدة والمتميزة

وصفاء صلاح: تشرح شروح التقدم فى بالبرنامج المكثف بتمريض حلوان





فتحت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 وتتم الدراسة في البرنامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.





وصرح الدكتور محمد حسنين ربيع أن برنامج الميكاترونكس بجامعة حلوان يعد البرنامج الأول في مجال الميكاترونكس بالسيارات بالجامعات الحكومية المصرية.





وأوضح أن الدراسة ترتكز على التصميمات الحديثة في السيارات (السيارات الكهربائية والمهجنة)





وأضاف أن البرنامج يضم نظم التحكم والإلكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية بالإضافة أنه يتم توفير تدريب ميداني خارج مصر في دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.





وأشار إلى أنه يتم المشاركة في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة، مع إمكانية الانتهاء من البرنامج الدراسي الواحد خلال أربع سنوات بواقع 160 ساعة معتمدة.





واستطرد قائلا إن يتم الآن تقديم طلبات التحويل إلى البرنامج وان عمال التحويل مستمرة حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2021، وان البرنامج قام على إعداده وتدريسه مجموعة متميزة من الأساتذة في مجال هندسة السيارات والإتصالات والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي والقوى الميكانيكية من العديد من كليات الهندسة المختلفة.





ومن جانبها أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد وذلك اعتبارا من منتصف فبراير ٢٠٢١ وذلك للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.





ومن جانبه أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن اهتمام الجامعة بطرح البرامج الجديدة والمتميزة التي تتواكب من احتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين ليكونوا على قدر عال من الثقافة والعلم والمعرفة المؤهلين لمواكبة التحديات الجديدة والمستمر، ويأتي ذلك في ظل وجود العديد من التخصصات العلمية النادرة بالجامعة.





وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60 % وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.





هذا ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.





ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.



