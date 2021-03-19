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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:01 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، لقاح أسترازينيكيا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن جونسون تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لكورونا في مستشفى سانت توماس بلندن.

ونشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني صورا تبين لحظة تلقي جونسون لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد تقارير عن مخاوف من جلطات دموية لدى متلقي اللقاح.

كانت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن "حالات نادرة جدا وفريدة" للتخثر الدموي بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا، وأنه ليس مؤكدا أنها ناجمة عن اللقاحات.

وذكرت لجنة سلامة اللقاحات التابعة للصحة العلمية أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي زيادة عامة في حالات التخثر الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي بعد تلقي لقاحات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة في بيان أن "لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا يواصل إعطاء نتائج إيجابية فيما يخص المخاطر، كما أن لديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في مراقبة لقاح أسترازينيكا، بحسب الوكالة.

واستأنفت أكثر من 10 دول غربية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" اليوم الجمعة، بعد أن أكدت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر، إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات دموية، ما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.
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