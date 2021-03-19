ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوقي علام: الإسلام أعطى المرأة جميع حقوقها

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:28 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن المرأة فى عهد الرسالة المحمدية، ولفترات كبيرة بعدها، كانت تمثل حلقة نور سماء مضيئة.

وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق"، الحلقة المضيئة "المرأة"، انطفت؛ بسبب بعض العادات والتقاليد، وربما التفسيرات غير الصحيحة للنصوص الشرعية.

وأكد مفتى الجمهورية، أن الإسلام أعطى المرأة جميع حقوقها، وأن القوامة لا تعني تسلطا للرجل على المرأة، ولكن تعني مزيدا من الحرص على حقوقها.

وأشاد الدكتور شوقى علام بـ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المرأة، وحرصه على نيلها لحقوقها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعزيز مكانة المرأة في الإسلام.. مفتي الجمهورية ضيفا على حمدي رزق غدا.. فيديو

المفتي: أحكام القضاء نصَّت على بطلان أيِّ تصرف من شأنه التحايل على أحكام الإرث

شوقي علام: عادات وتقاليد ولّدت نظرة دونية ضد المرأة مخالفة للشريعة.. فيديو

المفتي: إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه أمر مخالف للشرع

مفتى الجمهورية: منع المرأة من الميراث أثم كبير على من ارتكبه..فيديو

الإفتاء: يجب التيسير في شروط الزواج وعدم إجبار المرأة على الارتباط بمن لا ترضاه

ترشيحاتنا

غرقت في سطل.. اتهام عاملة إثيوبية بقتل طفلة كويتية دون العامين

4 أبحاث مصرية للكشف عن كورونا تبهر الصحة العالمية.. فيديو

احذر.. غرامة 100 جنيه عقوبة الامتناع عن تداول العملات الورقية الرسمية في المواصلات العامة

خاص.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها السري من شعبولا وترد على ابنه

غضب زملكاوي وسرقة مصطفى محمد.. 4 أزمات أشعلت الوسط الرياضي في أسبوع

من غد .. هذه الكليات ينطلق بها الفصل الثاني بجامعة القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي.. نوع من الفاكهة يحمي الكلى من الأمراض

بدايته تعود لعام 2008.. أهداف اليوم العالمي للنوم ونصائح بسيطة للتمتع بنوم صحي

5 علامات مبكرة تشير للإصابة بمرض السكري عند الرجال