شوقي علام: الإسلام أعطى المرأة جميع حقوقها

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وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق"، الحلقة المضيئة "المرأة"، انطفت؛ بسبب بعض العادات والتقاليد، وربما التفسيرات غير الصحيحة للنصوص الشرعية.





وأكد مفتى الجمهورية، أن الإسلام أعطى المرأة جميع حقوقها، وأن القوامة لا تعني تسلطا للرجل على المرأة، ولكن تعني مزيدا من الحرص على حقوقها.





وأشاد الدكتور شوقى علام بـ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المرأة، وحرصه على نيلها لحقوقها.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن المرأة فى عهد الرسالة المحمدية، ولفترات كبيرة بعدهاكانت تمثل حلقة نور سماء مضيئة.