ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

احمد داش ومحمد علاء مع المخرج بيتر ميمي من كواليس الاختيار 2

السبت 20/مارس/2021 - 06:14 م
الاختيار2
الاختيار2
Advertisements
محمد بدران
نشر المخرج بيتر ميمي، صورة مع الفنان محمد علاء واحمد داش ضمن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"  المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وعلق مخرج المسلسل بيتر ميمي، على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام" قائلا "الاختيار 2".

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. البوستر الدعائى الأول لـ مسلسل الاختيار 2

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

بعد إصابة مكي.. مسحة كورونا لفريق عمل «الاختيار» وتعديل خطة التصوير

شاهد.. أحدث صورة من كواليس مسلسل "الاختيار 2"

كشف كواليس الاختيار 2 .. رضا إدريس ضيف موقع صدى البلد

رضا إدريس عن أزمته مع محمد رمضان: بحب نمبر 10

ترشيحاتنا

بعدما كشفت الواقعة.. من هو زوج إلهام شاهين المضبوط في غرفة سهير رمزي؟

بداية جادة للفصل الدراسي الثاني..ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات

الإفتاء: يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط

قرار عاجل من كارتيرون بشأن موعد تدريب الزمالك غداً

قرار عاجل من وزارة الأوقاف السعودية بشأن المساجد

دولة عربية تفرض حظرا شاملا بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

120 ألف تغريدة.. ضاحي خلفان في موقف محرج بسبب تويتر

تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

بيجو تصدر موديل Roadtrip من طرازيها 3008 و5008