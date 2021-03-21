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تعليم

آداب القاهرة تفتح باب الالتماس فى هذا الموعد

الأحد 21/مارس/2021 - 01:00 ص
اداب القاهرة - صورة
اداب القاهرة - صورة أرشيفية
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مريم عزت
أعلنت ادارة كليه الاداب بجامعة القاهرة ، انه سيتم فتح باب الالتماس لطلاب برامج الليسانس بالساعات المعتمده ، بدءا من اليوم الاحد ٢١ من مارس وحتى الخميس ٢٥ من الشهر ذاته.

‎وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الشكر إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكل العاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات.

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‎ووجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم في نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.

‎وشدد الوزير على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة
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