عمرو جمال: عدم انضمامي لمنتخب مصر ليس نهاية العالم

كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الحالي، عن موقفه من عدم ضمه لقائمة منتخب مصر التي اعلنها حسام البدري منذ ايام.





وقال جمال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس ٢، أنه لم يظهر بشكل جيد خلال الموسم لكي يتحدث عن عدم انضمامه في قائمة منتخب مصر.





وأضاف جمال أنه، وضع لنفسه هدفا من أجل استعادة مستواه والتواجد في قائمة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.





وأكمل: كنت اتمنى التواجد في معسكر منتخب مصر استعداداََ لمباراتي كينيا وجزر القمر.





وأشار لاعب طلائع الجيش الى أن، لم يتواصل معه اي فرد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكن كان التواصل مع مجلس ادارة طلائع الجيش والجهاز الفني.





وتابع: جميع الاسماء المتواجدة في قائمة منتخب مصر الحالية مميزون ويقدمون أداء مبهرا مع انديتهم، وعدم انضمامي ليس نهاية العالم واتمنى التوفيق لمنتخب مصر وأسعى للانضمام في الفترة القادمة.



