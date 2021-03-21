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منوعات

ممنوع الدخول بملابس ضيقة.. مديرة مدرسة بريطانية تشكو طالبة بسبب زيها غير اللائق

الأحد 21/مارس/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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مريم صليب
"غير مسموح بدخول الأمهات المدرسة بتنورات ضيقة" .. اضطرت إدارة مدرسة في بريطانيا أن ترسل خطابات تلزم الأمهات بارتداء ملابس مناسبة أثناء توصيل أبنائهم في الصباح  للمدرسة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن بعض الأمهات في بريطانيا انزعجوا بسبب الصيغة الإلزامية التي كتبت بها الرسائل التي أرسلت لهن لاختيار ملابس مناسبة للحضور في الصباح . 

ولاحظت إدارة المدرسة الابتدائية أن والدات الطلبة يحضرن في الصباح للمدرسة بتنورات قصيرة وضيقة و ملابس شفافة، وحذرت من ارتداء تلك الملابس  أثناء ساعات الصباح أو حتى عقب اليوم الدراسي . 

جاء في نص الرسالة التي أرسلتها المدرسة إلى الأمهات " يجب على الأمهات أن تكون قدوة حسنة للأبناء، وأن تقوم بأفعال لا تضعها في موضع نقدـ وأن تتحلى بالحكمة والذكاء في أفعالها، فلابد من اختيار الزي المناسب للتواجد في المكان الذي يدرس فيه أطفالكم. 

وهاجمت بعض الأمهات الرسالة وأوضحن أن تلك الطريقة الإلزامية التي كتبت بها الرسالة ، و بعضهن تقبلن النصيحة بصدر رحب و اتفقوا انه يجب أن يخترن الملابس المحتشمة والحرص على ان يكن قدوة للأطفال.
ممنوع الدخول بملابس ضيقة.. مديرة مدرسة بريطانية تشكو طالبة بسبب زيها غير اللائق
ممنوع الدخول بملابس ضيقة.. مديرة مدرسة بريطانية تشكو طالبة بسبب زيها غير اللائق
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