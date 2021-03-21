في غياب إيهاب جلال.. تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته صباح اليوم الأحد، خلال فترة التوقف الحالية ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية مع إقامة بعض التدريبات البدنية تحت إشراف حمام إبراهيم وعطية صابر مدربا الفريق من أجل النهوض بالمعدلات البدنية.
وشهد المران عودة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن للتدريبات مؤخرًا فيما واصل محمد صادق إضافة لعبد الرحمن مجدي و باهر المحمدى عمليات التأهيل.
ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 أبريل المقبل، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وغاب إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، عن مران الدراويش الصباحى، خاصة أنه وقع عقود تدريب الدراويش قبل عدة ساعات قليلة وسيحضر للإسماعيلية اليوم من أجل تقديمه فى مؤتمر صحفى.