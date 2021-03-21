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رياضة

في غياب إيهاب جلال.. تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم

الأحد 21/مارس/2021 - 02:31 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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عمرو الحلوانى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته صباح اليوم الأحد، خلال فترة التوقف الحالية ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.


المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية مع إقامة بعض التدريبات البدنية تحت إشراف حمام إبراهيم وعطية صابر مدربا الفريق من أجل النهوض بالمعدلات البدنية.


وشهد المران عودة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن للتدريبات مؤخرًا فيما واصل محمد صادق إضافة لعبد الرحمن مجدي و باهر المحمدى عمليات التأهيل.


ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 أبريل المقبل، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وغاب إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، عن مران الدراويش الصباحى، خاصة أنه وقع عقود تدريب الدراويش قبل عدة ساعات قليلة وسيحضر للإسماعيلية اليوم من أجل تقديمه فى مؤتمر صحفى.

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