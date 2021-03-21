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أخبار العالم

تجدد التظاهرات في لبنان.. محتجون أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 02:09 م
احتجاجات في لبنان
احتجاجات في لبنان
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شيماء مصطفى
تجمع عدد من المتظاهرين اللبنانيين، اليوم الأحد، أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، احتجاجًا على الأوضاع المتردية في البلاد. 

وحسب موقع "لبنان 24"، انطلق بعد ذلك المتظاهرون من أمام منزل دياب، إلى مبنى تلفزيون لبنان، حيث تم استقدام تعزيزات أمنية.


ويستمر المتظاهرون في حركتهم، وصولا إلى مبنى وزارة الإعلام، ليسلموا برنامج عملهم إلى كل من الوكالة الوطنية الإعلام والإذاعة اللبنانية.


يذكر أن عددًا من نساء لبنان، نظمن أمس السبت، مظاهرة في منطقة ذوق مصبح- كسروان باتجاه بيروت، وذلك تحت عنوان "إذا الأمهات فقدن الأمل على الوطن السلام". 


وجاءت المظاهرة احتجاجًا على الأوضاع المتردية في البلاد اقتصاديا ومعيشيا وصحيا واجتماعيا، إضافة إلى هجرة الشباب المستمرة من لبنان. 


ورفعت المشاركات لافتات تندد بـ "الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد وتلكؤ المسئولين في إيجاد حلول لهذا الانهيار العام".


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