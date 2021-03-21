لقب بأبو الفيزياء النووية و حصل على جائزة "نوبل" في الكيمياء .. ننشر قصة حياة "رذرفورد"

نال منحة دراسية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، ثم انتقل للعمل في معمل "كافيندش" تحت إشراف العالم "جوزيف جون طومسون" مكتشف الإلكترون، وهناك اهتم بدراسة الأشعة الصادرة من عنصر الراديوم ، وبعد ذلك انتقل إلى "مونتريال" بكندا للعمل في جامعة ماك جيل وتوصل إلى مكونات الإشعاع الصادرمن الراديوم ، وأثبت أنه يتكون من ثلاثة مكونات تتمثل في (أشعة ألفا - أشعة بيتا - أشعة غاما) .







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ولد "إرنست رذرفورد" في نيوزلندا يوم ‏30 أغسطس من عام 1871م ، و هوعالم فيزياء بريطاني وكان ملقبا بأبوا "الفيزياء النووية" كما صنفته الموسوعة البريطانية أفضل المجربين .وقد تمكن "رذرفورد" من إثبات أن النشاط الإشعاعي يشتمل على تحول العنصر الكيميائي إلى عنصر آخر، كما قام بتسمية أنواع الإشعاعات إلى "ألفا وبيتا" بجامعة "ماك جيل" بكندا ، حيث حصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 1908م ، كما اكتشف نواة الذرة .وفي عام 1911م اقترح ، نموذج يشبه النظام الشمسي ، حيث تشغل النواة المركز أما الإلكترونات فتدور حولها في مدارات دائرية ، وبذلك يكون "رذرفورد" هو واضع أساس نظرية النشاط الإشعاعي .انتقل بعد ذلك إلى جامعة مانشستر عام 1907م بعد مغادرته كندا ، وهناك قام باستكمال بحوثه على المواد المشعة حيث قام بسلسلة من التجارب لدراسة التصادم بين أشعة ألفا والعناصر المختلفة، وأدت تلك التجارب إلى معرفة مكونات الذرة ثم قام بوضع نموذج "رذرفورد الذري" الذي شرح فيه تصورًا عامًا لشكل الذرة وبين أنها تتكون من نواة موجبة الشحنة وإلكترونات خارجية تدور حولها.وفي عام 1908م حصل إرنست رذرفورد على جائزة نوبل في الكيمياء ، نظرا لمجهوداته في مجال النشاط الإشعاعي ، كما حصل على لقب "فارس" عام 1914م ، إضافة إلى تعيينه رئيسًا لمعمل كافنديش خلفا لجوزيف جون طومسون، وحصل على لقب "بارون" عام 1931 تقديرًا لإسهاماته العظيمة، كما حصل كذلك على وسام "فرنكلن" سنة 1924م .توفي العالم إرنست رذرفورد عام 1937 عن عمر يناهز 66 عاماَ في كامبريدج ، وتمت تسمية العنصر الكيميائي "رذرفورديوم" عام 1997م تكريمًا له عام .