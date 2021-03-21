امتنع عن تناول الكربوهيدرات في هذه الأوقات

يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثاليًا لفقدان الوزن وتحقيق العديد من أهداف اللياقة الأخرى، حيث يمكن للكربوهيدرات المعقدة أن تزودك بالطاقة وتثبت حالتك المزاجية، ولكن المفتاح هو اختيار الكربوهيدرات الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية وغير المكررة.





ووفقا لموقع "timesofindia"، مع الكمية المناسبة من البروتين والفيتامينات والدهون، يجب أن تتناول بعض الكربوهيدرات بشكل يومي.

وأوضح الخبراء أن هناك بعض الأوقات الخاصة التي يجب عليك فيها عدم تناول الكربوهيدرات وهي:





1- قبل التمرين