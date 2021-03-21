امتنع عن تناول الكربوهيدرات في هذه الأوقات

يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثاليًا لفقدان الوزن وتحقيق العديد من أهداف اللياقة الأخرى، حيث يمكن للكربوهيدرات المعقدة أن تزودك بالطاقة وتثبت حالتك المزاجية، ولكن المفتاح هو اختيار الكربوهيدرات الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية وغير المكررة.
ووفقا لموقع "timesofindia"، مع الكمية المناسبة من البروتين والفيتامينات والدهون، يجب أن تتناول بعض الكربوهيدرات بشكل يومي.
وأوضح الخبراء أن هناك بعض الأوقات الخاصة التي يجب عليك فيها عدم تناول الكربوهيدرات وهي:
1- قبل التمرين
يمكن لوجبات ما قبل التمرين أن تمدك بكل الطاقة التي تحتاجها لحرق السعرات الحرارية، بينما قد تعتقد أن الكربوهيدرات هي أفضل طريقة للحصول على طاقة فورية، فإن تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات يمكن أن يسبب الغثيان، خاصة إذا كنت تتبع تمرينًا مكثفًا.
يمكن أن يكون تناول وجبة خفيفة من شيء مرطب أو غني بالبروتين خيارًا أفضل، لأنه سيساعد على التعافي وبناء العضلات، وبنفس الطريقة لا يجب أن تختار وجبة سريعة محملة بالكربوهيدرات بعد الانتهاء من التمرين، اختر شيئًا صحيًا يساعدك في الحصول على أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة من التمرين.
2- فور الاستيقاظ
قد يكون الكثير منا معتادًا على تناول الحبوب أو الخبز مباشرة بعد الاستيقاظ ومع ذلك فإن الكثير من مصادر الكربوهيدرات يتم تكريرها أو تعبئتها في نسبة عالية من السكر والفركتوز مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، وإذا كنت تأكل وجبة فطور متأخرة مليئة بالنشويات يمكن أن تجعلك الكربوهيدرات الثقيلة تشعر بالخمول وتهبط في "غيبوبة طعام".
3- الأرق
عندما تكون تشعر بالأرق، فإن هرموناتك كلها خارجة عن السيطرة ويكون الأيض غير متوازن، مما قد يجعلك بحاجة إلى تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات هذا هو الوقت المناسب لمقاومة رغبتك والحصول على شيء مليء بالبروتينات أو الحصول على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بدلًا من ذلك إذا كنت تتطلع إلى فقدان بوصات من محيط الخصر لديك، كما قد يؤدي النوم السيئ أيضًا إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، مما قد يجعلك تمتلك سكرًا أكثر مما تريد، وهو أمر سيء أيضًا.