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حوادث

ضبط ٣ موظفين بوحدة محلية أصدروا ترخيص بناء مجمع سكنى لـ متوفى

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:36 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيـام (3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة) بإستغلالهم موقعهم الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص "متوفى" وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكنى مكون من 11برج سكنى عبارة عن (جراج – أرضى- أحد عشر دورًا سكنيًا) على أرض زراعية متخللات "داخل الحيز العمرانى" كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.

 حيث قررت اللجنة التى (ضمت الموظفين المشار اليهم) الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمدًا القرارات الصادره بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق منها "المنطقة محل الفحص " وكذا شروط التراخيص وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط -خلافًا للحقيقة- وترتب على ذلك إعتماد الموافقة وإصدار رخصة البناء وقام صاحب الأرض ببناء خمسة أبراج من الأحد عشر برجًا المرخص بها.. وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.

 عقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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