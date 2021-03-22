تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل حرقا في شبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل بضربها بوابور جاز ، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.





أدلى الزوج المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق بأنه لم يقصد قتل زوجته مشيرًا إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، فقام خلالها بضربها على رأسها بوابور جاز ، وأنه لم يكن يقصد قتلها.





وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، أنه نادم على ما اقترفه، وأنه لم يعلم بوفاتها إلا بعد أن نقلها بمساعدة صديق له إلى المستشفى، الذي أخبره بوفاتها هي والجنين الذي كان في أحشائها. وأكد أنه لم يخطر في باله أن المشادة مع زوجته ستنتهي بهذه النهاية البشعة.





تلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، لإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة. فيما امرت النيابة العامه بحبس المتهم والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.