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أول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية: فخورة بـ الرئيس السيسي

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:56 م
ماري أليكسندر بسطا
ماري أليكسندر بسطا
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محمد القاضي
قالت ماري ألكسندر بسطا، أول أمريكية من أصول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية،  إنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان عمرها 5 سنوات.

وأضافت "بسطا"، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": لم أصدق التكريم منذ البداية وأن أكون ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم"، معربة عن اعتقادها أنه ستأتي في يوم من الأيام سيدة تتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت إلى أن: "أسرتها تحاول العودة لمصر، لكن الظروف لم تسمح لهم بذلك، وأنا أعلم أولادي حب مصر وأن يكونوا فخورين بها".

وأوضحت أول مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية، أن حياتهم بدأت في أمريكا منذ أكثر 49 عاما، موضحة أنها متزوجة من طبيب مصري، ولديها طفلان، معقبة: "زوجي يدعمني كثيرا حتى بعد تولي المنصب الجديد".

ووجهت رسالة لـ المصريين، قائله: "خليكم فخورين بمصر، وأنا مبسوطة وفخورة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح الكثير من المجالات أمام المرأة والشباب".

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