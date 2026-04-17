أعراض انسحاب كامل العدد في ليلة افتتاحه بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

افتُتح أمس العرض المسرحي «أعراض انسحاب»، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وهو خامس عروض مبادرة «100 ليلة عرض»، وسط إقبال جماهيري لافت في ليلة الافتتاح، حيث رُفعت لافتة «كامل العدد» منذ اللحظات الأولى.

ويُقدَّم العرض على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي، ضمن خطة البيت الفني للمسرح، ويستمر لمدة 10 ليالٍ متتالية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداث «أعراض انسحاب» حول تجربة إنسانية تتناول فكرة محو الذكريات المرتبطة بالعلاقات العاطفية، من خلال قصة «راجي» و«رحمة» بعد انتهاء علاقتهما، وما يترتب على ذلك من انعكاسات نفسية، في معالجة درامية مستوحاة من الفيلم العالمي «إشراقة أبدية للعقل الطاهر».

يذكر أن العرض المسرحي بطولة رامي نادر، نهى جابر، مصطفى الفقي، أيمن الليثي، مصطفى سليمان، ياسمين سليمان، منة عبدالعزيز، إيهاب الفخراني، تقي علي، إيناس غازي، كيرو أشرف، شيري المصري، محمود موسى،

موسيقى شريف ياسر، سينوغرافيا أحمد علاء علي، مادة سينمائية محمود موسى، دعاية وإعلان متولي السيد، إعداد وإخراج رامي نادر.

