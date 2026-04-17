محافظ جنوب سيناء يسارع لاحتواء آثار السيول بسانت كاترين.. ولجنة ميدانية ترصد خسائر وادي سعال

يُواصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تحركاته العاجلة لمواجهة تداعيات موجة الطقس المتقلب والسيول التي ضربت منطقة وادي السعال بسانت كاترين،

حيث أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة ميدانية برئاسة السكرتير العام للمحافظة، اللواء إيهاب مكاوي، لحصر كافة التلفيات والخسائر، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع آثار السيول.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، وقطاع الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطرق، إلى جانب مسؤولي قرية سعال؛ بما يضمن حصرًا دقيقًا وشاملًا للأضرار على أرض الواقع.

وباشرت اللجنة أعمالها ميدانيًا بالمرور على المناطق المتضررة، حيث أسفرت النتائج الأولية عن تضرر أراضٍ زراعية مملوكة لعدد 6 مواطنين بالتجمع التنموي بوادي سعال، من إجمالي 79 مواطنًا، بواقع 4 قطع أراضٍ منزرعة وقطعتين ممهدتين وجاهزتين للزراعة.

ولم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح، فيما لا تزال أعمال الحصر مستمرة لاستكمال تقييم حجم الخسائر بدقة.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على رئيس مدينة سانت كاترين بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتواصل المباشر مع المواطنين، خاصة المتضررين، وعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها بشكل فوري، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم واحتواء تداعيات الأزمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة اللحظية من محافظة جنوب سيناء، وحرصها على سرعة التعامل مع تداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة، بما يضمن سلامة ويحد من حجم الخسائر.