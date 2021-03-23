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توك شو

إسلام محيي يبدع فى تقليد عمرو أديب على الهواء .. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:34 م
إسلام محي
إسلام محي
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ريهام فيكتور
قال الفنان إسلام محيي، إن هناك نجوم تتواصل معه وتطلب منه تقليدها مثل النجم حمادة هلال، لافتا إلى أن لا يسيئ إلى النجم الذى يقوم بتقليده ولا يظهر أى عيوب فيه .

وأضاف الفنان إسلام محى ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الزعيم عادل أمام أشاد به ، عندما تقابل معه فى أحد الكافيهات وقام بتقليده وأعجب بأدائه.

وأشار الفنان إسلام محى، إلى أن معه فريق عمل، وهو الذي يضع حجر الأساس مع المحافظة على الافيهات والشخصيات التى تشغل الجمهور فى الوقت الراهن . 

وتابع الفنان إسلام محي ، أنه اكتشف موهبته في التقليد من المدرسة ، عندما بدأ فى تقليد المدرسين وزملائه فى الفصل ، موضحًا أنهم كانوا يشجعونه على ذلك ويحرصون على مشاركته بحفلات المدرسة وتقليد الممثلين فيها .

وأكد الفنان إسلام محى ، أنه يقلد النجوم المحبوبين إلى قلبه ، ويسمع تعليقات محفزة جدًا منهم ومن الجمهور ، ومن ثم قام بتقليد الإعلامي عمرو أديب على الهواء فى برنامج حلو الكلام مع منال .
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