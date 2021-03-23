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حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:15 م
المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
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عادل نصار
قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إننا نحرر القضايا ضد من يقوم بالبيع أزيد من السعر المدون على العبوة، مضيفا أنه مليون جنيه غرامة لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج.

وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.


وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثبات في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاض في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار. 

وأضاف حسام الدين، أن آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الآليات لضبط الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق، مشيرا إلى أن تاجر التجزئة ملزم بكاتبة السعر على المنتج.

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