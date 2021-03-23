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حماية المستهلك: مليون جنيه غرامة رفض استبدال السلعة وعدم إصدار فاتورة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:08 م
المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
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عادل نصار
كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، تفاصيل جديدة لقانون حماية المستهلك، مؤكدا أن القانون الجديد يحدد شهر لـ استبدال السلعة إذا وجد بها عيبا.

أضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مليون جنيه غرامة لكل من يرفض استبدال السلعة وعدم إصدار فاتورة.

وفي السياق نفسه أشار رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إلى أن عقوبة السلوك الخادع في البيع 2 مليون جنيه لدينا 19 فرعا على مستوى الجمهورية.


وتابع أننا ننفذ حمالات استباقية وخاصة قبل المواسم المختلفة وقبل شهر رمضان ونأخذ عينات من المخازن المختلفة لنتأكد من المنتج أو السلع.

وأكد الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أنه تم ضبط أكثر من 72  طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام خلال 3 أيام، مشيرا إلى أنه يأتي لنا سنويا ما يقرب من 170 ألف شكوى، مضيفا أن يتم حل معظمها بالتفاهم.

وفي السياق نفسه أشار حسام الدين، إلى أن متوسط حل الشكوى 16 يوما ونستهدف 9 أيام بنهاية العام.


وأكد أننا نعمل في اطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحركنا فقط، موضحا أننا نعمل أمورا خاصة لحماية المستهلك بعيدا عن الشكاوي ونصدر قرارات مختلفة.

وتابع مساعد التموين، أننا نحرر القضايا ضد من يقوم بالبيع أزيد من السعر المدون على العبوة، مضيفا أنه مليون جنية غرامة لمن لا يلبتزم بالسعر المدون على المنتج.

وأضاف حسام الدين، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.


وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثبات في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاض في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار. 

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