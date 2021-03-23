بيان عاجل لمجلس الوزراء السعودي

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لما عبرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض.





جاء ذلك جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة ‎خادم الحرمين الشريفين.

وجدد التأكيد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين بحسب صحيفة سبق السعودية.





وأكد المجلس ان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في ‎اليمن تأتي استمرارًا لحرصها على أمنه واستقراره ، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام.





وشدد المجلس على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة.





وعبر ‏ المجلس عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتأكيد المملكة استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية.







