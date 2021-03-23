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أخبار العالم

بيان عاجل لمجلس الوزراء السعودي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:49 م
جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس الوزراء السعودي
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محمود نوفل
أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لما عبرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض.

جاء ذلك جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة ‎خادم الحرمين الشريفين.
 
 وجدد التأكيد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين بحسب صحيفة سبق السعودية. 

وأكد المجلس ان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في ‎اليمن تأتي استمرارًا لحرصها على أمنه واستقراره ، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام. 

 وشدد المجلس  على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة. 

وعبر ‏ المجلس عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتأكيد المملكة استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية. 


وأشار المجلس أن  نجاح إطلاق القمرين الصناعيين (شاهين سات) و (كيوب سات) المُصنعين بأيدٍ سعودية؛ نتاج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من القيادة الحكيمة وتحفيز الكفاءات الوطنية للمضي قدمًا نحو صناعة التميز. 
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