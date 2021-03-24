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رياضة

يستفز الحضري .. زكي عبد الفتاح : أحمد الشناوي أفضل حارس مرمى فى تاريخ مصر بعد إكرامي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:27 ص
الحضري والشناوي وعواد
الحضري والشناوي وعواد
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محمد رشاد
قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، إن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يعد أفضل من تواجد في مصر بعد حارس الأهلي السابق إكرامي الشحات، فى محاولة لاستفزاز تاريخ عصام الحضري الأفضل فى تاريخ مصر بالأرقام.

واندلعت حرب التصريحات بين زكي عبد الفتاح وعصام الحضري خلال الفترة السابقة، عقب هجوم مدرب المنتخب السابق ووصفه بتدريب الحضري لحراسة مرمى الفراعنة أنه "تهريج".

وقال عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "أحمد الشناوي حارس بيراميدز هو أفضل حارس مرمى أتى في مصر بعد إكرامي الشحات كإمكانيات، ولكن لا بد أن يلعب ولا يهمه الفريق أو الأموال".

وأضاف: "أحمد الشناوي حارس مرمى ذو إمكانيات ومواصفات عالمية، وهو أفضل من قمت بتدريبه في المنتخب الوطني، وكنت أتمنى استمراره في صفوف الزمالك".

وأردف: "محمد عواد حارس مرمى الزمالك متميز وأنصحه بالرحيل عن القلعة البيضاء حتى يتمكن من الحصول على فرصة حقيقية في المشاركة وإثبات جدارته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني".
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