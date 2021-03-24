زيادة التصدير وكمامات وبوابات تعقيم.. كيف تتعايش وزارة الزراعة مع الموجة الثالثة لكورونا

كشفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن التوقعات بارتفاع معدلات الإصابة خلال شهري أبريل ومايو، ودخول الموجة الثالثة من كورونا في مصر خلال شهر أبريل، تزامنا مع شهر رمضان الكريم وتخوفات اللجنة من التجمعات التي تحدث خلال هذا الشهر وأيضا العزومات العائلية.





ويرصد التقرير التالى كيفية تعايش وزارة الزراعة مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.







وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تتخذ عدة إجراءات في سبيل التعايش مع انتشار فيروس كورونا ، خاصة مع الموجة الثالثة منها مع قدوم شهر رمضان واستعدادات جميع الوزارات لاستقباله.





وأضاف " القرش" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الإلتزام بالكمامات للعاملين، وكذلك الالتزام بعمليات التعقيم والتطهير ، إضافة إلي أن وضع غرف التعقيم علي جميع مؤسسات الوزارة.





وأكد "معاون وزير الزراعة " أن السيد القصير وزير الزراعة، وجه بضرورة تشديد الإجراءات والتفتيش علي كل ماكينات قطاع الإنتاج من خلال الإدارة المركزية للمكافحة.







ولفت إلى أنه تم توجيه كافة القطاعات الخاصة بالإنتاج للعمل بأقصى ما لديها من أجل توفير جميع المنتجات للمواطنين فى ظل جائحة كورونا ، كما أن هناك رقابة مشددة علي فحص العينات من الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من سلامتها وخلوها من فيروس كورونا ومن جميع الأمراض، إضافة إلي تكثيف عمليات التفتيش بالأسواق والمتاجر.







وذكر "القرش" أنه تم نشر أجهزة التعقيم في جميع المؤسسات حفاظا علي صحة العاملين بوزارة الزراعة مؤكدا أن الوزارة تتبع جميع تعليمات الحكومة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.







وتابع قائلا:" أما بالنسبة لعمليات التصدير فلن تتوقف وتزيد خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة الإنتاج " ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه كافة أنواع الدعم لقطاع التصدير والأمن الغذائي.