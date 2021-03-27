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محافظات

بطولات الصعايدة.. ماذا فعل الأهالي لإنقاذ مصابي قطار سوهاج المنكوب؟.. فيديو

السبت 27/مارس/2021 - 01:35 ص
انقاذ مصابي قطار
انقاذ مصابي قطار سوهاج
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إيهاب عمر

شهدت محافظة سوهاج حادث مفجع اليوم حيث بدأ الاهالي صباحهم بحادث تصادم بين قطارين هز المحافظة بل ومصر كلها خلف ما يزيد عن 32 قتيلا و 165 مصابا.


قال أحمد سيد عبد الله " أحد شهود العيان " أنا منزلي أمام موقع الحادث وفي حوالي الساعة 12 ظهرا سمعت صوت مرتفع جدا شعرنا بزلزال يهز المنزل خرجت من المنزل مسرعا وجدت على الجهة الأخرى من الترعة أمام المنزل قطارين احدهم اصطدم بالأخر من الخلف ذهبت مسرعا أنا والجيران إلى القطار وقمنا بإخراج المصابين من أسفل عربات القطارين ولكن عجزنا عن أخراج آخرين من المصابين كان كابس عليهم حديد عربات القطارات فشلنا في إخراجهم.

وأضاف هاني مكرم "شاهد عيان" قائلا: "أنا من مركز طما وعندما سمعنا بالحادث تحركنا مسرعين إلى موقع الحادث بقرية الصومعة الغربية بمركز طهطا لمساعدة الأهالي في إخراج المصابين والضحايا من أسفل عربات القطار وعندما وصلنا إلى موقع الحادث وجدنا أهالي قرية الصومعة جميعهم بجوار القطار يحاولون إخراج الضحايا والمصابين من أسفل عربات القطار".

وأوضح هاشم محمد هاشم "شاهد عيان" قائلا: "كنت خارج لصلاة ظهر الجمعة وجدت الحادث أمامي تحركت إلى اتجاه القطارين للمساعدة في إخراج المصابين ومساعدة ركاب القطارين في الخروج من أسفل عربات القطار التي انقلبت على قضبان السكة الحديد وقمنا بعمل إسعافات أولية للمصابين وقمنا بعمل كوبري من جذوع النخيل في الترعة أمام موقع الحادث لتسهيل نقل المصابين لسرعة إسعافهم كما قمنا بعمل تمهيد للطريق المجاور للسكة الحديد حتى تتمكن سيارات الإسعاف من الدخول".

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