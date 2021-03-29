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بمشاركة سامح شكري واللواء عباس كامل.. بدء اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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عادل نصار
أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم، الإثنين، بدء اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة. 
 
وبدأ قبل قليلٍ الاجتماع الوزاري الثلاثي بين ‫مصر‬ والأردن‬ والعراق، لبحث آلية التعاون بين الأطراف الثلاثة، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

ويشارك من الجانب المصري في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

ووصل شكري إلى مطار بغداد، في وقتٍ سابقٍ اليوم، للمشاركة في أعمال هذا الاجتماع.
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