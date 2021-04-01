إبراهيم حسن: الجيل الحالي متدلع ولو مسكنا المنتخب مش هيحصل مشاكل

صرح إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري منتخب مصر السابق، أنه مندهش من تصرفات بعض اللاعبين واصفهم بالمتدلعين.





وقال إبراهيم حسن خلاب تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية النهار: "مع احترامي للجيل الحالي هو متدلع جدًا وعنده مشكلة في سرعة الاستيعاب والمعلومة لا تصل بسرعة.





وأكمل: واعتقد أن الأكل مأثر على استيعاب اللاعبين والدم عندهم بارد وليس حامي مثل اللاعبين القدامى، وقطاع الناشئين الآن به مجاملات وتجارة على عكس زمان.





وتابع: "أتعجب من أن اللاعبين يقوموا بالتقاط الصور مع الخصم بعد خسارتهم للمباراة، وانا وحسام كمدربين بعد أي هزيمة نعيش ايام تعيسة واللاعبين بيكونوا عادي، والتعادل على أيامنا كان كارثة.





وأضاف: "هناك مسؤولين سابقين في اتحاد الكرة قالوا لنا أنا وحسام انهم خائفين من التعامل معنا وإننا لا نتعامل مع الصحفيين وهذا الحديث حدث بالفعل، وإذا تولينا قيادة منتخب مصر لن تحدث أي مشكلات كما يقال".



