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رياضة

فايز عريبي: هذه أصعب فترة في تاريخ طنطا.. ولا يوجد أي إيرادات للنادي

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:03 ص
فايز عريبي
فايز عريبي
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محمد رشاد
كشف فايز عريبي، رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، عن حجم المعاناة التي يعاني منها ناديه في الفترة الماضية، مشيرا الى أن الرياضة تعتمد على المال بنسبة كبيرة.

وقال فايز عريبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"هذه أصعب فترة مرت في تاريخ طنطا، الرياضة تعتمد على المال بنسبة ٩٩%،  خاصة في الألعاب الاحترافية".

وأضاف: "نعاني من ضائقة مالية كبيرة وليس لدينا أي موارد مالية، دعم الوزارة لا يكفي..هذه الفترة لا يوجد إيرادات الأعضاء يحجبون عن الذهاب للنادي معظم المطاعم أغلقت، لذلك لا يخوض أي دخل للنادي".

وأشار: "كنت اعاني من بعض الظروف المرضية خلال الخمس اشهر الماضية، وحضرت خلال ال٤٨ ساعة الماضية الذهاب للنادي لحل مشاكل الألعاب الرياضية نحاول الوفاء بالالتزامات المالية للاعبين".
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