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تعليم

جامعة حلوان : ٣ شروط لماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع بالمسار الدولي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:14 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر

أعلنت جامعة عن فتح باب التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢، بالتعاون مع جامعة براندنبورج بألمانيا. 


و يقدم البرنامج مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع بالاضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والادارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى.

*وتتمثل شروط القبول بالبرنامج  فيما يلي*: - 

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بها فى مجال الاثار، أو السياحة، أو الارشاد السياحى، أو الادارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات.

-على المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- وللحصول على الدرجة لابد من دراسة ١٢٠ نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الدخول على الموقع للحصول على مزيد من المعلومات:
http://heritage.edu.eg
أو مراسلة مسئولي البرامج عبر البريد الإلكتروني الآتي:
او عبر صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك:
https://www.facebook.com/Master-in-Heritage-Conservation-and-Site-Management-HCSM-382333275501615/ 
او على التواصل على الصفحة الرسمية على الانستجرام:
https://www.instagram.com/hcsm_hu/ 


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