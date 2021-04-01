الإفتاء تعلن عن برامجها فى شهر رمضان عبر مواقع التواصل الإجتماعي

أعلنت دار الإفتاء عن خطة العمل الخاصة بها والبرامج التي ستقدمها في شهر رمضان الكريم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت الافتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنها أعدت مجموعة من البرامج التي تستهدف انبعاث طاقة متميزة من الروحانيات وما يُعين الإنسان على الطاعة تحت عنوان:"مع دار الخير.. دار الإفتاء المصرية".





وأشارت إلى ان البرامج هي : #شهر_الخير..#رقق_قلبك..#مفتي_وفتوى_في_رمضان..#فتوى_هنية ساعة مغربية #فتوى_من_نور ساعة سحور.. #رسالة_نور.. #شمائل_نبي_الرحمة.. #أدعية..#أحاديث #آداب_الصيام.. #ما_يفطر و #ما_لا_يفطر.. #ما_يجوز.. و#ما_لا_يجوز..#سنن_مهجورة .. #الأذكار_اليومية.. #دعاء_اليوم.. #سنن_كان_يفعلها_رسول_الله.. #من_أقوال_الصالحين.. #من_أقوال_فضيلة_المفتي #علموهم_في_الصغر.. #تأملات_في_كتاب_الله.. #حياة_النبي_في_رمضان





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