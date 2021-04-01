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توك شو

السيسي: كنت بزعل أوي لما المصريين يشتروا دواء صناعة الخارج

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:56 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إعطاء الجدارة والثقة للمنتج الصادر من مدينة الدواء المصرية هى الفكرة الأساسية والرئيسية من تدشينها. 

وعقب الرئيس السيسى، خلال كلمته بافتتاح مدينة الدواء المصرية قائلا: "الناس كانوا بيقولوا ان المضاد الحيوى ده مثلا من الخارج فكنت أزعل أوى وأقول هو إحنا منعرفش نعمل دواء يعنى؟، مؤكدأ أن المادة الفعالة من الدواء لابد أن تكون من مدينة الدواء المصرية.   

وأشار الرئيس إلى أن كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية لابد أن تكون فعاليتها 100%، مؤكداً أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية معقباً: "بمليارات كتير".
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