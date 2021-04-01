عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة أعمال المشروعات الجارى تنفيذها والتى تستهدف تطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة" في إطار "مبادرة حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية ( 1500) قرية ريفية كمرحلة أولى على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ، أن التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية لاسيما فى قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

واكد المحافظ أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة، لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





وشدد المحافظ على المسئولين بضرورة إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي، واحلال وتجديد مستشفى شبين القناطر المركزي، والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المدارس طبقا لاحتياجات القرى، وإحلال وتجديد القديم منها، وعلى جميع القطاعات المختلفة مع موافاتنا بنسب التنفيذ التي وصلت إليها المشروعات التنموية، حتى الآن وبصورة أسبوعية أولا بأول، وكذا المواعيد التي ستنتهي فيها تلك المشروعات بصفة نهائية، فضلا عن التنسيق التام فيما بينهم لإنجاز مشروعات التطوير في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة.