اليوم.. افتتاح 11 مسجدًا جديدًا في كفر الشيخ بتكلفة 25 مليون جنيه

يفتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمحافظة، اليوم، الجمعة، 11 مسجدًا بتكلفة حوالي 25 مليون جنيه، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، سيتم افتتاح اليوم، 11 مسجدًا منهم 6 مساجد إحلال وتجديد، 4 مساجد صيانة وترميم بالجهود الذاتية، وسيتواجد مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء أثناء الافتتاحات.





وأضاف يونس، سيتم افتتاح مسجد الرحمة بقرية أبو كيلة بمركز سيدي سالم، على مساحة 300 متر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمة ب 40 الشراقة بالحامول على مساحة 700 متر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد نصر الدين بعزبة المناولة على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و300 ألف جنيه ومسجد الجبانة الحجر القلبي، بعزبة الحجر القبلي بمركز فوه على مساحة 168 متر بتكلفة 840 ألف جنيه.





وتتضمن الافتتاحات، مسجد نوفل بعزبة نوفل بمركز مطوبس على مساحة 332 مترًا، بتكلفة مليون و660 ألف جنيه، ومسجد العياش الغربي بمركز بلطيم على مساحة 456 متر بتكلفة مليوني و280 ألف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الترزي بمركز بيلا على مساحة 175 مترًا بتكلفة 875 ألف جنيه، ومسجد سيدي غانم الأشعري ببلطيم على مساحة 1200 متر بتكلفة 6 ملايين، ومسجد الرحمة بكفر عسكر بمركز كفر الشيخ على مساحة 400 متر مكون من دورين على مساحة 4 ملايين جنيه، ومسجد الكبير بأريمون بمركز كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه.