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رياضة

تشكيل طنطا والنصر في الجولة الـ 20 بدوري القسم الثاني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
يستضيف نادي طنطا، فريق النصر في المباراة التي ستنطلق في الثالثة والنصف عصر اليوم ضمن الجولة 20 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

ويدخل النصر لقاء اليوم بغية تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذي حققه أمام سرس الليان الاسبوع الأخير .

ويأتي تشكيل نادي طنطا كالتالي .. محمد موسي  في حراسة المرمى وساهر عبد المنعم ومحمد حسام ومحمد هشام وأحمد محسن وعبد الرؤوف زيكو وحسام غالي ومحمود صلاح ومحمد اونش وأسامه النجار وكريم اسامه

فيما جاء تشكيل النصر علي النحو التالي ..

احمد جمال في حراسة المرمى وريمون مانجا واسامه الليبي واحمد حسين واحمد كالوشا واحمد سعيد اوكا واحمد داهش وبابا ابراهيم وحسن حسين واحمد الصعيدي وادهم حامد .

البدلاء :
عمرو شعبان حارس مرمي وجودة ايمن ودخير محمد وميدو العطار ومحمود حسونة وابراهيم صلاح ومحمد حسن وحسام جلال وعمرو محمد .

ويحتل النصر المركز العاشر برصيد 23 نقطة فيما يحتل طنطا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة .
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