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طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:31 م
طريقة عمل الشكلمة
طريقة عمل الشكلمة
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نهى هجرس
تعد الشكلمة من الحلويات الشهيرة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن إعدادها في المنزل بالعديد من الوصفات المختلفة والشهية، وإليكم طريقة تحضير الشكلمة في المنزل للشيف زينب مصطفى.

مقادير شكلمة
كوب سكر بودرة 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 كوب جوز هند ناعم 
بياض بيضة 
رشة ملح 

طريقة تحضير شكلمة
* الخطوات يخلط بياض البيض مع السكر البودرة بالتدريج مع استمرار الخلط

* يضاف الملح ويقلب الخليط حتى الحصول على قوام هش

* يضاف جوز الهند مع التقليب بشكل بطيء

* تترك العجينة لترتاح قليلًا

* يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويشكل وردات فى صينية فرن مفرودة بورق زبدة

* توضع فى الفرن فى درجة حرارة 160 حتى الحصول على النضج المطلوب
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