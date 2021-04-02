منة فضالى تنتهي من تصوير دورها بـ نسل الأغراب.. وتوجه رسالة لـ محمد سامي

أعلنت الفنانة منة فضالى عن انتهاء تصوير دورها فى مسلسل نسل الأغراب ونشرت صورة لها مع المخرج محمد سامى عبر حسابها على موقع انستجرام.

وعلقت منة فضالى قائلة: "الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الاغراب اليوم واحب اشكر شكر كبير لمايسترو العمل محمد سامي اني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلي اختياره ليا".

وأضافت: حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب اكون قد اختيارك سعيده اني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا اصدقاء منهم و زملاء الفارس احمد السقا، باشا مصر امير كراره، القمر مي عمر، واحلي ريم سامي، دياب، محمد جمعه، ادورد، ملك زاهر، مروه الازلي".

واختتمت منة: شكرا شركة سينرجي مبروك وإن شاء الله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق ".





مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.





المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.