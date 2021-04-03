أداء راق للاعبات وحضور كبير في افتتاح البطولة الأفروعربية الأولي لكرة القدم النسائية

أنطلق أمس الجمعة فعاليات البطولة الأفروعربية الأولي لكرة القدم النسائية في مصر، برعاية الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة المرأة باللجنة الاوليمبية المصرية، وعضو لجنة الرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا.





وتقام فعاليات البطولة على ستاد المنطقة المركزية العسكرية، وتحظي البطولة باهتمام ورعاية الاتحاد الأفريقي، والمجلس القومي للمرأة، ونادي المرأة الأفريقية، ومنظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وجمعية العلاقات العامة العربية، والاتحاد العربي الافرواسيوى.





وشهد دور المجموعات من البطولة، اداء راقي وافراز بعض المواهب وحضور جماهيري كبير وخاصة من اولياء الامور والذين اشعلوا حماس اللاعبات.





وكانت الدكتورة سحر عبد الحق اول الحاضرين، لاستقبال كبار الضيوف والوفود قبل انطلاق طابور العرض قبيل البطولة.





نتائج غير متوقعة في اليوم الأول للبطولة قلبت حسابات المجموعتين، منتخب الإسكندرية يقسو علي جمهورية السودان وبنات مصر للهواه يغردن منفردين علي قمة المجموعة وصغار النصر يكسبنا تعاطف الحضور بحماسهن رغم ضغر اعمارهن.





وفاز في المجموعة الأولى منتخب الاسكندرية على جمهورية السودان بثلاثية نظيفة، وخسر مصر من النصر B بهدفان نظيفان، وتعادل جمهورية السودان مع النصر في مباراته الثانية 1/1، وخسر مصر من الاسكندرية 1/3.





وشهدت المجموعة الثانية، تعادل فريقا اتحاد الشرطة مع عنخ امون ايجابيًا 1/1، وتعادل جونيورز مع النصر 2/2، وفوز عنخ امون في مباراته الثانية امام جونيورز برباعية نظيفة، وهزيمة اتحاد الشرطة من النصر 2/1.



