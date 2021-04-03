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سيارات

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

السبت 03/أبريل/2021 - 07:00 ص
كيا سبورتاج بلاك
كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition
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اشرف عطية
طرحت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية طرح سيارتها كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition في المملكة العربية السعودية ويتميز هذا الطراز بتغيير في التصميم الخارجي لبعض الأجزاء الخارجية للسيارة مما يعطي طابعا رياضيًا مميزًا . 

تستمد  كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition قوتها من محرك AWD  سعة 2400 سي سي و يوجد بها مثبت سرعة
ونظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار و حساسات خلفية و شاشة اللمس 7 بوصات تدعم Carplay و طي آلي للمرايا .

 تم اضافة وتعديل عدد من المكونات الخارجية tفي  كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition و ابزها انه تم استبدال الجنوط الكروم بجنوط مطلية باللون الأسود اللامع و تم اضافة ديكور جانبي أسفل الأبواب بلون أسود لامع و تم استبدال حامل السقف بدلا من اللون الفضي للون الأسود . 

اما الديكور الأمامي بمقدمة للسيارة  كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition تم التعديل عليه باضافة ديكور أسود لامع على الشبك الأمامي والرفرف وكذلك ديكور مصابيح الضباب . 

خلفية  كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition أيضًا تم استبدالها و تركيب اخري من الكروم للون الأسود اللامع وكذلك استبدال اسم السيارة بدلا من الحروف الصغيرة بالكروم على الزاوية الخلفية بأن تكون ذات أحرف كبيرة تتوسط الشنطة الخلفية للسيارة باللون الأسود . 

تم اضفاء طابع اللون الأسود على كلًا من اللوجو الأمامي والخلفي للسيارة  كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition الذي يحمل اسم KIA و بها سقف بانوراما و دخول ذكي مع تشغيل السيارة عن بعد و جنوط مقاس 17 و كاميرا خلفية و مكيف أتوماتيكي و شاحن لاسلكي للهواتف الذكية . 

سعر كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition 2021

تباع كيا سبورتاج بلاك اديشن kia sportage black edition 2021 بسعر 105.000 ريال سعودي اي ما يعادل 440 الف جنيه بدون الضريبة والمصاريف الادارية .
كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور
كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور
كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور
كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور
كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور
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