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البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 - 4 - 2021

السبت 03/أبريل/2021 - 08:31 ص
اسعار الخضار والفاكهة
اسعار الخضار والفاكهة
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إسراء صبري
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا بأسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 3 أبريل 2021.

وسجلت أسعار كيلو الطماطم جنيهين للكيلو، البطاطس 2.5 جنيه، والبصل 5 جنيهات للكيلو.

وسجل القلقاس 6.5  جنيه للكيلو، والثوم 8.5 ، والجزر2.5 جنيه  والخيار 4 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال أبو سرة بين 3 و 7 جنيه للكيلو .

وسجل سعر كيلو التفاح 23 جنيه ، جوافة 7 جنيها ، الفراولة 7 جنيهات
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