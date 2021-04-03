البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 - 4 - 2021

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا بأسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 3 أبريل 2021.





وسجلت أسعار كيلو الطماطم جنيهين للكيلو، البطاطس 2.5 جنيه، والبصل 5 جنيهات للكيلو.





وسجل القلقاس 6.5 جنيه للكيلو، والثوم 8.5 ، والجزر2.5 جنيه والخيار 4 جنيهات.





وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.





وسجل البرتقال البلدى 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال أبو سرة بين 3 و 7 جنيه للكيلو .





وسجل سعر كيلو التفاح 23 جنيه ، جوافة 7 جنيها ، الفراولة 7 جنيهات