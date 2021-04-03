بدء تدريب أئمة وزارة الأوقاف بكلية الإعلام جامعة الأزهر

بدأت كلية الإعلام في تدريب أئمة وزارة الأوقاف ضمن فعاليات دورة المهارات الإعلامية للأئمة التي انطلقت اليوم برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.





وثمن الدكتور غانم السعيد عميد الكلية جهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة في مختلف المجالات.





وأضاف الدكتور رضا أمين وكيل الكلية أن المنابر أحد الوسائل الإعلامية التي تحدث تأثيرا كبيرا في المجتمعات وتدريب الدعاة على مهارات الإعلام يسهم في توصيل الرسالة بالطرق الصحيحة.

وأكد الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والامتحانات أن تزويد الإمام بهذه الدورات من ضرورات العصر لإمكانية التواصل مع الجمهور وإظهار الدين الصحيح بطريقة تناسب العصر ، موجًها الشكر لجامعة الأزهر ولكلية الإعلام بها على هذا التعاون المثمر البناء بين الأوقاف وجامعة الأزهر.



