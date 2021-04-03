ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بدء تدريب أئمة وزارة الأوقاف بكلية الإعلام جامعة الأزهر

السبت 03/أبريل/2021 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي
بدأت كلية الإعلام في تدريب أئمة وزارة الأوقاف ضمن فعاليات دورة المهارات الإعلامية للأئمة التي انطلقت اليوم برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف. 

وثمن الدكتور غانم السعيد عميد الكلية جهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة في مختلف المجالات. 

وأضاف الدكتور رضا أمين وكيل الكلية أن المنابر أحد الوسائل الإعلامية التي تحدث تأثيرا كبيرا في المجتمعات وتدريب الدعاة على مهارات الإعلام يسهم في توصيل الرسالة بالطرق الصحيحة.
 
وأكد الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والامتحانات أن تزويد الإمام بهذه الدورات من ضرورات العصر لإمكانية التواصل مع الجمهور وإظهار الدين الصحيح بطريقة تناسب العصر ، موجًها الشكر لجامعة الأزهر ولكلية الإعلام بها على هذا التعاون المثمر البناء بين الأوقاف وجامعة الأزهر.

شارك في الدورة التدريبية  50  إمامًا مرشحًا من أئمة وزارة الأوقاف بمديريات  (القاهرة والقليوبية) ، وحاضر فيها الدكتور سامح عبدالغنى والدكتور مصطفى علوان أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام.
Advertisements
Advertisements

زاهي حواس يكشف سر بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن

العناني يكشف تعليق الرئيس السيسي على حفل نقل المومياوات.. فيديو

تحذير .. دولة عربية تتعرض لموجه ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت السام

العجلات الحربية تحمل المومياوات الملكية في رحلتها الأخيرة

الأردن | بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن أنباء اعتقال الأمير حمزة

مصر تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الشقيقة وقياداتها

قرار جديد عن تظلم الزمالك على عقوبات مباراة الأهلي فى السلة

قلت لازم أكسر الدنيا.. رضوى البحيري تكشف كواليس مشاركتها أوركسترا حفل موكب المومياوات |خاص

ياسر ابراهيم يسجل هدف التعادل للاهلي امام المريخ السوداني فى الوقت القاتل

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر 2-0

كسوة الكعبة ومفتاحها.. السيسى يشاهد أبرز معروضات متحف الحضارة المصرية.. فيديو

قلبت السوشيال ميديا.. رضوى البحيري عازفة التمباني: كنت خايفة ومرعوبة والستات لازم تاخد حقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع