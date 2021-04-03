أستاذ آثار يكشف أساطير عن مومياوات الملكية وقصة ثاني شهيد في الحضارة المصرية

قال خالد غريب أستاذ الاثار، إن أول عربة في موكب المومياوات الملكة تحمل الملك سقنن رع وهذا الملك هو ثاني شهيد مصري مات مدافعا عن أرضة ضد الهكسوس .





واضاف غريب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أن موكب المومياوات الملكية يوجد به ملوك وأشخاص " الناس بتتخض لما تسمع عنهم " ومن هؤلاء الملوك تحتمس الأول الذى قام بعمل لوحة علي جيل الباركر وكتب عليها حدود بلدي من الشلال الرابع حتي المياه المعكوسة وهي " نهر الفرات " .



