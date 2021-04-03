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أستاذ آثار يكشف أساطير عن مومياوات الملكية وقصة ثاني شهيد في الحضارة المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:39 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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إبراهيم القادري
قال خالد غريب أستاذ الاثار، إن أول عربة في موكب المومياوات الملكة  تحمل الملك سقنن رع وهذا الملك هو ثاني شهيد مصري مات مدافعا عن أرضة ضد الهكسوس .

واضاف غريب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أن موكب المومياوات الملكية يوجد به ملوك وأشخاص " الناس بتتخض لما تسمع عنهم  " ومن هؤلاء الملوك تحتمس الأول الذى قام بعمل لوحة علي جيل الباركر وكتب عليها حدود بلدي من الشلال الرابع حتي المياه المعكوسة وهي " نهر الفرات " .

وأوضح غريب  أستاذ أثار بجامعة القاهرة  ، انه كان يجب عمل موكب لكل مومياء علي حدي  بسبب تاريخ كل مومياء مؤكدا أن الملك تحتمس الثالث حقق لمصر مالم يحققه أي ملك .
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