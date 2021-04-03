انتخابات شفافة.. أحمد موسى يهنئ ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين

هنأ الإعلامي أحمد موسى، ضياء رشوان على انتخابه نقيبا للصحفيين للمرة الثانية على التوالي في انتخابات النقابة التي تم إجراؤها أمس.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حضر أكثر من 25 % من عدد المقيدين في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الصحفيين تحركوا نحو نقابة المعلمين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"باشراف قضائي كامل على انتخابات الصحفيين والانتخابات جرت في جو صحي وتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى : "انتخابات نقابة الصحفيين نزيهة وشفافة وهذه هي عادة انتخابات نقابة الصحفيين ".