ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتخابات شفافة.. أحمد موسى يهنئ ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين

السبت 03/أبريل/2021 - 10:24 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، ضياء رشوان على انتخابه نقيبا للصحفيين للمرة الثانية على التوالي في انتخابات النقابة التي تم إجراؤها أمس.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حضر أكثر من 25 % من عدد المقيدين في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   الصحفيين تحركوا نحو نقابة المعلمين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"باشراف قضائي كامل على انتخابات الصحفيين والانتخابات جرت في جو صحي وتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : "انتخابات نقابة الصحفيين نزيهة وشفافة وهذه هي عادة انتخابات نقابة الصحفيين ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اسألوا الحكومة.. رد جرئ من ضياء رشوان على أنه مرشح الدولة للصحفيين

زيادة البدل للصحفيين .. ضياء رشوان يزف بشرى قبل الانتخابات ويحسم الأمر بخصوص مستشفى الصحفيين

خاص| "المعلمين" تعلن استضافتها عمومية وانتخابات الصحفيين 2 أبريل

مجلس "الصحفيين" يقرر عقد الجمعية العمومية والانتخابات يوم 2 أبريل بمقر نقابة ونادي المعلمين

مرشح تحت السن: المادة ٢٩ تؤكد قانونية عقد عمومية الصحفيين خارج المبنى

أبو السعود محمد: نمر بظروف استثنائية وعقد العمومية خارج النقابة قانوني

ترشيحاتنا

الإمارات تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قرارات ملك الأردن

المومياوات الملكية| معلومات لا تعرفها عن مدير اليونسكو المشاركة بالحفل

التعليم العالي تنفي فصل اللاعب محمد صلاح

قلت لازم أكسر الدنيا.. رضوى البحيري تكشف كواليس مشاركتها أوركسترا حفل موكب المومياوات |خاص

نقل المومياوات الملكية.. خبيرة اتيكيت عن الرئيس السيسي: واثق الخطوة يمشي ملكًا

هدف رائع لـ محمد صلاح .. ملخص مباراة ليفربول وآرسنال | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع