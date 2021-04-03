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توك شو

مؤرخ: مصر قادرة على صناعة المعجزات رغم كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 11:18 م
متحف الحضارة
متحف الحضارة
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد حمزة المؤرخ والخبير الأثري، إن نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، حدث عالمي مبهر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر قادرة على صناعة المعجزات رغم الظروف التى تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن ما حدث اليوم؛ أكثر ترويجا للسياحة، ويساهم فى زيادة الوفود القادمة لمصر.

وأشار إلى أنه بنهاية العام سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالسياحة.

وأوضح أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم تتحدث عن حدث اليوم ونقل المومياوات الملكية، وهذا أمر يعود بالنفع على مصر.
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