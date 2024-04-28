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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض: بايدن أكد لـ«نتنياهو» التزامه الثابت بأمن إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها، بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن بايدن أكد مجددًا في اتصال مع نتنياهو، التزامه الثابت بأمن إسرائيل، وأوضح لنتنياهو الموقف الأمريكي من العملية العسكرية المزمعة في رفح الفلسطينية، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

حركة حماس

أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أكد لنتنياهو مطالبته مع 17 دولة أخرى لحركة حماس بالإفراج الفوري عن المحتجزين؛ لتأمين هدنة إنسانية تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما ناقش بايدن مع نتنياهو، المحادثات الجارية حول الإفراج عن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية في غزة، على ضوء العزم على فتح المعبر البري الشمالي في القطاع.

الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل القاهرة الإخبارية

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