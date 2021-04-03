كندة علوش: مصر صنعت منتجا عالميا.. وعيطت وأنا بشوف موكب نقل المومياوات

أكدت الفنانة كندة علوش، أن حفل نقل المومياوات الملكية عظيم ومبهر، مشيرة إلى أن اليوم كان عظيما على المستوى التاريخي، حيث كشف عظمة حضارة مصر وأثارها والمومياوات المحافظ عليها، بجانب الحدث الفني العالمي الذي رأيناه.





وأضافت "علوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حدث اليوم بتوقيع صناع مصريين ، صنعوا منتجا عالميا ، من إخراج وإضاءة ، وجميع صانعي العمل.





وأوضحت : اليوم لدي إحساس بالفخر بالتاريخ المصري العظيم، متابعة: "أنا عيطت وأنا بتفرج.. اللي شوفته عظمة التاريخ والفنانين لم أره في أي مهرجان آخر".



