العلاج الكافي للشخص العاصي الذي يصر على الذنوب.. علي جمعة يكشف عنه.. فيديو

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، البرنامج العلاجي لتكرار الذنوب والإصرار عليها.





وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الملخص لكل ذلك هو الدعاء فهو الجواب الكافي لمن سأل على الدواء الشافي، منوها أن الدعاء مجرب في حالة تكرار الذنوب.





وأضاف، أن الواقع في الذنوب والمستمر عليه، عليه أن يتضرع إلى الله بالدعاء أن يبعد عنه هذا الذنب، وهذا يتطلب الاستمرار فترة في التضرع إلى الله بالدعاء، وكذلك ابتعاده عن الذنب قد يأخذ وقتا وقد يعود إليه مرة أخرى، وعند العودة إلى الذنب عليه أن يعود إلى الدعاء مرة أخرى.





وأشار إلى أن الإصرار على الذنب مع المجاهرة به، يحتاج إلى برنامج آخر للعلاج، يكمن في التخلي والإنفراد بالنفس ،قائلا "يقعد مع نفسه بس عشرة دقائق يفكر في القرآن أو الكون أو حال نفسه ويعلم أن الدنيا إلى زوال والموت ينال من الجميع".



