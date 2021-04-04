معهد المقاييس الصحية بجامعة واشنطن يحذر من انتشار سلالة كورونا المتحورة في الولايات المتحدة.. تفاصيل

حذّر أحد الخبراء في أمريكا من أن الزيادة الحالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ميشيجان وأجزاء من كندا قد تنذر بما سيحدث في أماكن أخرى في الولايات المتحدة حيث يتنقل الناس أكثر وتنتشر سلالة فيروس كورونا المعدية بشكل واضح، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.





وقال علي مقداد ، من معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن (IHME) ، عبر تويتر إن سلالة B.1.1.7 المتحورة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، والتي تنتقل بسهولة أكبر، تزيد من انتشار المرض ، إضافة إلى سلوك الناس غير الملتزم بالاجراءات الوقائية.





وأضاف مقداد ، أستاذ صحة السكان ، على تويتر"زيادة B.1.1.7 تتكشف في الولايات الشمالية للولايات المتحدة وكندا".





وتابع "الزيادات السريعة في الحالات التي شوهدت في ميشيجان قد تكون علامة على ما قد يحدث في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وكندا".





وقال:"تتزايد الحالات والوفيات في أوروبا على الرغم من أوامر التباعد الاجتماعي الواسعة ، وزيادة معدلات التطعيم ببطء ، وانخفاض التنقل"، وهو ما يقول إن السلالة الجديدة خطر يهدد بشر العدوى.





ورفع معهدالمقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن IHME تقديراته لعدد الأشخاص الذين من المحتمل أن يموتوا بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول الأول من يوليو إلى 609000 حالة وفاة ، مقارنة بـ 600000 في توقعات الأسبوع الماضي.





وقال المعهد إن انتشار المتغيرات أو السلالات الجديدة قد يكون سببًا جزئيًا في اللوم ، ولكن أيضًا عدم الإلتزام بالتباعد الاجتماعي.





وكتب مقداد على تويتر "إعادة الفتح السريعة بشكل مفرط ، والموثقة جيدًا في أرقام الزيادات السريعة في التنقل في الولايات المتحدة ، تزيد من خطر حدوث زيادة في أبريل / مايو على الرغم من التوسع السريع في التطعيم".





وأضاف: "أن مسار الجائحة يتطلب تدابير وقائية أقوى ويعتمد على الاستجابة السلوكية من حيث الثقة في اللقاح ، وارتداء الأقنعة ، وتجنب المواقف التي تشكل خطرًا كبيرًا".







