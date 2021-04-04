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رياضة

حكاية شعب.. نجم الزمالك السابق يعبر عن فخره بعرض موكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
أشاد الدكتور أحمد عبدالله نجم نادى الزمالك السابق بالتنظيم المبهر  لموكب إنتقال المومياوات الملكي أمس السبت.

وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات له: دي حكاية شعب و ارض و ناس.....و وطن دايما ٌ مرفوع الراس..و حيفضل كدا لما شاء الله..

أضاف: دي حكاية قديمة بقالها سنين ...و حتفضل عايشة ليوم الدين ...و اللي يقول غير كدا اتحداه .

يذكر ان مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، 

وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .

وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.

ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
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