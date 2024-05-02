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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحضر لجولة رابعة من التصعيد..

الحوثي يكشف نتائج عملياتـه في خليج عدن والبحر الأحمر

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

 أعلن الحوثيون تنفيذ خلال هذا الأسبوع 8 عمليات بخليج عدن والبحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرات

وقال الحوثيون في بيان لهم : أسقطنا طائرة استطلاع أمريكية مسلحة MQ9 في محافظة صعدة وهي الثالثة خلال أسبوع

وأتم الحوثيون بيانهم : نحضر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر التعنت الإسرائيلي الأمريكي.

وكان قائد الحوثيين  عبدالملك الحوثي قد اعلن في وقت سابق من اليوم  أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن بلغت 452 عملية غارة جوية وقصف بحري

وذكر الحوثي في تصريحات له  ان  عدد الشهداء في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" 40 شهيدًا والجرحى 35.


وأفادت قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين بأنه تم استهداف مطار الحديدة الدولي ب 5 غارات أميركية بريطانية.

وكان الحوثيون استهدفوا سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN ) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأشار الحوثيون في بيان لهم الي انه تم اطلاق عدداً منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدوِ الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وكان قائد الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد  انكماش صادرات العدو الإسرائيلي بنسبة 22% ووارداته بأكثر من 40% من تأثيرات التعطل التام لميناء أم الرشراش.

وقال في تصريحات له "الصهاينة اعترفوا بتوقف نشاط ميناء "إيلات" بسبب إغلاقه من قبل "الحوثيين" حسب تسميتهم.

وأضاف" الصهاينة يؤكدون أن "إيلات" لا يمكنها العيش بدون البحر الأحمر، ويعترفون بتأثير الهجمات بالصاروخية والمسيرات.


وتابع "العدوان الأمريكي والبريطاني على بلدنا أثّر عليهما في مستوى الانتشار العسكري وطبيعته في البحر الأحمر.


وأردف" أصبح الأمريكي يعتمد في حركته بالبحر على التخفي والتمترس بالأوروبيين ودفعهم إلى مناطق لا يجرؤ على التواجد فيها؛ ونأمل انسحاب ما تبقى من القطع البحرية الأوروبية من البحر الأحمر بعد انسحاب البعض منها.

وختم" حركة السفن الأمريكية التي كانت تمر عبر البحر الأحمر انخفضت 80% وهذا انتصار وإنجاز كبير بعون الله
 

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